Gli infortuni di Barella, ancora in dubbio, e Vidal potrebbero offrire un’occasione importante ad Eriksen, ma i malumori non svaniscono

Dopo aver subito lo smacco dell’ingresso in campo al 91′ di Inter-Bologna, Christian Eriksen potrebbe ritrovarsi protagonista nella partita più importante della stagione nerazzurra. Complici gli infortuni di Barella, che tenterà il miracolo fino all’ultimo, e Vidal, il centrocampista danese potrebbe tornare titolare contro lo Shakhtar Donetsk. Dato in vantaggio nel ballottaggio con Sensi, l’ex Tottenham potrebbe vestire i panni dell’uomo della provvidenza, ma in ottica futura la situazione non sembra destinata a cambiare.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: ‘non cambia niente’

Non sarà certamente l’eventuale titolarità domani a cancellare il malcontento per la gestione del ragazzo messa decisa da Conte. ‘Non sarebbe un reale cambiamento’ fa sapere a Calciomercato.it una fonte molto vicina al numero 24 nerazzurro. Considerato da Marotta un’occasione di mercato, Eriksen non è mai stato una richiesta del tecnico pugliese e il suo utilizzo col contagocce lo dimostra. ‘Con l’Udinese a febbraio è uscito dopo meno di sessanta minuti e da allora fino a dicembre solo due volte in Serie A ha giocato per novanta minuti’. Un idillio mai nato che porterà con ogni probabilità all’addio già a gennaio, con Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Psg, Real Madrid e persino Juventus che continuano ad essere accostate al calciatore.