Calciomercato, Allegri riabbraccia Pjanic: ancora insieme!

Pjanic potrebbe lasciare subito il Barcellona e riabbracciare Massimiliano Allegri, in una nuova squadra. Ecco dove

Non decolla l’avventura al Barcellona di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, trasferitosi in blaugrana, attraverso uno scambio con Arthur, con grande entusiasmo, sta faticando più del previsto ad imporsi. Per Koeman non appare essere un elemento fondamentale, tanto da finire spesso in panchina soprattutto in Liga.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Nel corso di un’intervista, il classe 1990 si è sfogato, non riuscendo a spiegarsi il perché giochi così poco. Parlare di rottura potrebbe apparire, forse, un po’ esagerato ma se Pjanic non dovesse sentirsi coinvolto a pieno nel progetto, non si può escludere un suo clamoroso addio in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Danimarca a gamba tesa su Conte: “E’ ridicolo”

Calciomercato, dal Psg all’Inter: le idee sul tavolo di Pjanic

Le squadre che si possono permettere Pjanic ovviamente non sono tantissime. I soliti club inglesi sono sempre in prima fila per i grandi giocatori così come il Psg. Il bosniaco potrebbe essere spinto a trasferirsi sotto la Torre Eiffel soprattutto se i francesi dovessero ingaggiare Massimiliano Allegri. Il tecnico italiano sarebbe ovviamente ben lieto di affidare le chiavi del centrocampo a Pjanic. Attenzione, poi, all‘Inter. I nerazzurri potrebbero permettersi il grande colpo ma chiaramente ci vorrebbe proprio il livornese sulla panchina milanese al posto di Conte per favorire l’affare con i blaugrana. Non si può escludere, infine, un clamoroso ritorno alla Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Kean: l’offerta bianconera!

Inter, “tra i primi cinque d’Europa”: Lukaku è davvero a livello dei big?