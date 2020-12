Calciomercato Inter, dalla Danimarca a gamba tesa su Conte: “E’ ridicolo”

Calciomercato Inter, critiche durissime a Conte per la gestione del caso Eriksen: in Danimarca tutti contro il tecnico nerazzurro

Continua a far discutere la gestione del caso Eriksen in casa Inter. Il danese e Conte non si sono trovati dal punto di vista tecnico ed è palese, ma i reiterati ingressi dell’ex Tottenham soltanto negli ultimissimi minuti, contro il Bologna addirittura nei minuti di recupero, lasciano perplessi. In Danimarca, la testata ‘Ekstra Bladet’, si schiera a favore del proprio connazionale e riserva parole durissime all’allenatore nerazzurro.

Inter, ‘Ekstra Bladet’ in difesa di Eriksen: “Conte, ma sei serio?”

In alcuni passaggi dell’editoriale a firma del direttore Allan Olsen, le critiche a Conte sono pesanti. “Ma sei serio?”, si legge come didascalia ad una fotografia di sabato sera che ritrae il tecnico ed Eriksen, al momento dell’ingresso in campo del giocatore. E ancora: “Eriksen è un giocatore affermato, non un 17enne per il quale ogni minuto in Serie A sia un regalo. Conte sceglie di ignorarlo in maniera dimostrativa, tale da sembrare ridicolo. Non è chiaro perché debba umiliarlo in questo modo, ma potrebbe essere per provocare il divorzio nel mercato di gennaio. Cosa che non dovrebbe nemmeno essere necessaria, perché Eriksen deve lasciare l’Inter. Una primavera trascorsa con altre umiliazioni rischia di risucchiargli energie ed entusiasmo in vista degli Europei e del prosieguo della carriera”.

