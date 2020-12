Inter, “tra i primi cinque d’Europa”: Lukaku è davvero a livello dei big?

Romelu Lukaku in un’intervista a ‘France Football’ si inserisce tra i top 5 degli attaccanti mondiali: cosa dicono le statistiche

“Sono tra i cinque attaccanti più forti del mondo!”, il titolo di ‘France Football’ dedicato all’intervista all’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il bomber belga, leader indiscusso dei nerazzurri, si issa al livello dei più grandi del mondo e lo fa al culmine di un inizio di stagione vissuta da protagonista. Dodici gol realizzati in tredici presenze, una media di una rete ogni 81 minuti circa per il numero 9 dell’Inter che vive un momento d’oro.

Ma le sue statistiche sono all’altezza degli altri bomber d’Europa? Per rispondere prendere in considerazione le medie realizzative degli attaccanti dei cinque principali campionati europei (Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna), tenendo sempre presente che i numeri non dicono tutto sul valore assoluto di un calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, settimana clou: il vice Lukaku passa dalla Champions

Sorpresa Kramaric: meglio di Lukaku, Ibrahimovic e Ronaldo

Lukaku tenendo conto soltanto dei gol realizzati non entra nella top ten: più di lui hanno segnato come gol totali Haaland, Lewandoski, Kane, Calvert-Lewin e Son. La classifica dei gol realizzati vedrebbe quindi Lukaku fuori dalla top five, ma analizzando la media realizzativa la graduatoria presenta delle sorprese.

In questo caso il super bomber è inatteso: Andrej Kramaric con una rete ogni 64 minuti. A seguire troviamo Haaland che batte i portieri avversari ogni 66 minuti. Nella top 5 troviamo anche Ibrahimovic (1 gol ogni 72 minuti) e Ronaldo (1 gol ogni 74 minuti). Davanti al belga anche Calvert-Lewin con una rete ogni 79 minuti. In questo caso Lukaku sarebbe il sesto bomber dei top 5 campionati europei per media realizzativa, ma comunque davanti a Messi (1 gol ogni 161 minuti), Neymar (129) e Mbappè (96 minuti per un gol)

TOP 10 PER GOL FATTI

Haaland 17 Lewandowski 15 Kane 14 Calvert Lewin 14 Son 13 Lukaku 12 Salah 11 Vardy 11 Ibrahimovic 11 Mbappè 10

TOP 10 PER MEDIA GOL

Kramaric 1 gol ogni 64 minuti Haaland 1 gol ogni 66 minuti Ibrahimovic 1 gol ogni 72 minuti Cristiano Ronaldo 1 gol ogni 74 minuti Calvert-Lewin 1 gol ogni 79 minuti Lukaku 1 gol ogni 81 minuti Immobile 1 gol ogni 84 minuti Vardy 1 gol ogni 84 minuti Lewandowski 1 gol ogni 85 minuti Kane 1 gol ogni 91 minuti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, bivio Pellegrini: ecco i nuovi scenari