Inter, Lukaku lancia la sfida: “Sono tra i cinque attaccanti più forti al mondo”

Inter, Romelu Lukaku vive un momento magico: il trascinatore nerazzurro si racconta a ‘France Football’ e sfida gli altri bomber top

Ancora una volta a segno, contro il Bologna, in un avvio di stagione strepitoso. Grandi numeri per Romelu Lukaku, che sta trascinando l’Inter e che è protagonista del numero in uscita di ‘France Football’. A lui è dedicata la prima pagina, con un titolo che è tutto un programma: “Sono tra i cinque attaccanti più forti del mondo!”. Nell’anticipazione diffusa dalla testata francese, il bomber belga si esalta e crede di poter andare anche oltre: “Tatticamente, dal punto di vista del posizionamento e dei movimenti, non sbaglio mai. Se Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non posso farlo io?”. Una sfida ai mostri sacri del ruolo, per provare a spingere l’Inter in alto in Italia e in Europa, con i consigli di Henry e Drogba.

