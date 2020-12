Soumaré è da tempo nel mirino del Milan e a gennaio potrebbe rappresentare l’occasione da cogliere per i rossoneri

La priorità in casa Milan, come ampiamente detto, è l’acquisto di un difensore centrale. I rossoneri – attraverso le parole di Paolo Maldini – sono usciti allo scoperto e a gennaio ripartirà l’assalto. I nomi in cima alla lista sono sempre gli stessi: piacciono parecchio Kabak e Simakan, giovanissimi e già con un’esperienza importante per affiancare Romagnoli e Kjaer.

Ma il Milan si è detto pronto a sfruttare l’occasione giusta se si dovesse presentare. E’ l’occasione potrebbe arriva dalla Francia e più precisamente da Lille, dove gioca Boubakary Soumaré. Il rinnovo del calciatore non è ancora arrivato e la scadenza nel 2022 potrebbe spingere il club di Ligue 1 a privarsi del classe 1999 nella prossima sessione di calciomercato. La sua valutazione è sui 25 milioni di euro e tra il Milan e il Lille i rapporti, soprattutto dopo gli affari Leao e Djalo, sono davvero ottimi.

Milan, il Lille pronto a cedere Soumaré

Soumaré è certamente un giocatore importante ma nel suo ruolo Galtier ha spesso utilizzato anche André, Xeka e Renato Sanches. Il Lille sembra dunque davvero pronto a privarsi del suo giocatore.

Pioli in estate aveva richiesto la presenza in rosa di quattro centrocampisti titolari capaci di alternarsi. Ad oggi il quarto sarebbe Krunic ma come visto ieri il bosniaco non sembra proprio essere il calciatore ideale per agire davanti la difesa.

