Luciano Rindone è intervenuto in diretta a CMIT TV parlando del Milan e del prossimo calciomercato

Il Milan non si ferma. I rossoneri – primi in classifica in Serie A – conquistano anche l’accesso ai sedicesimi di Europa League, dopo la vittoria contro il Celtic. La serata di ieri ha visto, però, pure lo stop di Simon Kjaer. L’esigenza di un nuovo difensore appare palese ma il Milan dovrebbe acquistare un giocatore per reparto. E’ questa l’idea del collega Luciano Rindone, intervenuto ai microfoni di CMIT TV.

