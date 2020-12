Serie A, probabili formazioni e diretta tv | Decima giornata di campionato

Da Juventus-Torino a Sampdoria-Milan: le probabili formazioni e la programmazione tv della decima giornata del campionato di Serie A

La decima giornata di Serie A dirà molto sullo stato di salute di alcune ‘big’, reduci da risultati altalenanti. Sabato pomeriggio toccherà alla Juventus scendere in campo contro il Torino nel Derby della Mole, in serata l’Inter ospiterà invece il Bologna. Tra le partite più attese della domenica, inoltre, figurano Roma-Sassuolo, Crotone-Napoli e Sampdoria-Milan. Calciomercato.it fa il quadro sulle gare in programma in questo fine settimana: le ultime sulle probabili formazioni e la diretta tv delle partite della decima giornata di campionato, da Juventus-Torino a Sampdoria-Milan.

Serie A, le probabili formazioni della decima giornata

SPEZIA-LAZIO (sabato ORE 15, SKY)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, S.Bastoni; Estevez, M.Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. A DISP.: Krapikas, Rafael, Marchizza, Ferrer, Chabot, Ismajli, Vignali, Acampora, Bartolomei, Pobega, Agudelo, Piccoli. ALL.: Italiano

Ballottaggi: Sala 55%-Ferrer 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Zoet, Ramos, Mastinu, Verde, Dell’Orco, Galabinov, Leo Sena, Mattiello.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto, Fares; A.Pereira, Immobile. A DISP.: Reina, Hoedt, Patric, Armini, D.Anderson, Marusic, Leiva, Cataldi, S.Milinkovic, Parolo, Correa, Caicedo. ALL.: S.Inzaghi

Ballottaggi: Akpa Akpro 51%-Milinkovic 49%, Escalante 55%-Lucas Leiva 45%, A.Pereira 55%-Caicedo 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Muriqi, Lulic, Vavro.

JUVENTUS-TORINO (sabato ORE 18, SKY)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A DISP.: Pinsoglio, D.Danilo, Frabotta, McKennie, Bentancur, Portanova, Kulusevski, Ramsey. ALL.: Pirlo

Ballottaggi: Rabiot 51%-Bentancur 49%

Squalificati: Morata

Indisponibili: Chiellini, Buffon, Demiral.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. A DISP.: V.Milinkovic, Rosati, Izzo, Murru, Nkoulou, Buongiorno, Segre, Kryeziu, Edera, Verdi, Bonazzoli. ALL.: Giampaolo

Ballottaggi: Rodriguez 55%-Nkoulou 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Baselli, Millico, Gojak, Lukic, Vojvoda, Ujkani.

INTER-BOLOGNA (sabato ORE 20.45, DAZN)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A.Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Perisic; R.Lukaku, Sanchez. A DISP.: I.Radu, Padelli, De Vrij, D’Ambrosio, Young, Sensi, Barella, Darmian, Eriksen, Lautaro Martinez. ALL.: Conte

Ballottaggi: Ranocchia 51%-De Vrij 49% Hakimi 55%-Darmian 45%, Sanchez 60%-Lautaro 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Vecino, Nainggolan, Kolarov, Pinamonti.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, L.Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Palacio, Barrow. A DISP.: Da Costa, Denswil, Paz, Mbaye, Calabresi, Dominguez, Poli, Baldursson, Sansone, Rabbi, Vignato. ALL.: Mihajlovic

Ballottaggi: Svanberg 60%-Dominguez 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Dijks, Skov Olsen, Orsolini, Santender.

VERONA-CAGLIARI (domenica ORE 12.30, DAZN)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. A DISP.: A.Berardi, Pandur, Dawidowicz, Udogie, Amione, Cetin, Ilic, Danzi, Salcedo, Favilli, E.Colley. ALL.: Juric

Ballottaggi: Di Carmine 55%-Favilli 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Benassi, Gunter, Kalinic, Lazovic, Ruegg, Vieira.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Pisacane, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Rog; Caligara, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. A DISP.: Aresti, Vicario, Carboni, Oliva, Faragò, Pinna, Tramoni, Cerri. ALL.: Di Francesco

Ballottaggi: Zappa 55%-Faragò 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Pereiro, Nandez, Ounas, Klavan, Simeone, Godin, Lykogiannis, Luvumbo, Ceppitelli.

PARMA-BENEVENTO (domenica ORE 15, SKY)

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Alves, Iacoponi; Kucka, Brugman, Kurtic; Brunetta, Gervinho; Inglese. A DISP.: Colombi, Rinaldi, Valenti, Balogh, Nicolussi Caviglia, Karamoh, Hernani, G.Ricci, Camara, Cornelius. ALL.: Liverani

Ballottaggi: Brugman 60%-Hernani 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Mihaila, Sohm, Gius.Pezzella, Cyprien, Laurini, Gagliolo, Grassi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Tello, Caprari; Lapadula. A DISP.: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Dabo, R.Insigne, Basit, Sau, Di Serio, Moncini. ALL.: F.Inzaghi

Ballottaggi: Tuia 60%-Foulon 40%

Squalificati: Schiattarella

Indisponibili: Iago Falque, Viola, Caldirola, Maggio.

ROMA-SASSUOLO (domenica ORE 15, SKY)

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A DISP.: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Smalling, Fazio, Villar, Diawara, Calafiori, Perez, Borja Mayoral. ALL.: Fonseca

Ballottaggi: Juan Jesus 55%-Smalling 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Zaniolo, Pastore, Santon, Mancini, Veretout.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljani, Marlon, G.Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D.Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. A DISP.: Turati, Vitale, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Obiang, Bourabia, J.Traore, Oddei, Schiappacasse. ALL.: De Zerbi

Ballottaggi: –

Squalificati: –

Indisponibili: Romagna, Pegolo, Caputo, Defrel, Ricci, Haraslin, Chiriches.

UDINESE-ATALANTA (domenica ORE 15, DAZN)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. A DISP.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Ter Avest, Jajalo, Makengo, Palumbo, Coulibaly, Molina, Ouwejan, Deulofeu. ALL.: Gotti

Ballottaggi: Forestieri 55%-Deulofeu 45%

Squalificati: Arslan

Indisponibili: De Maio, Prodl, Mandragora, Lasagna, Okaka, Nestorovski.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A DISP.: Rossi, Gelmi, Palomino, Mojica, Freuler, Ruggeri, Piccini, Diallo, Scalvini, Depaoli, Lammers, Muriel. ALL.: Gasperini

Ballottaggi: Pessina 51%-Freuler 49%

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Malinovskyi, Pasalic, Miranchuk.

CROTONE-NAPOLI (domenica ORE 18, SKY)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. A DISP.: Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Golemic, Crociata, Eduardo, Rojas, Benali, Zanellato, Dragus. ALL.: Stroppa.

Ballottaggi: Pereira 65%-Benali 35%

Squalificati: –

Indisponibili: Siligardi, Rispoli, Riviere, Cigarini.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. A DISP.: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Elmas, Politano, Lobotka, Llorente, Petagna. ALL.: Gattuso

Ballottaggi: Zielinski 55%-Petagna 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Osimhen, Milik

SAMPDORIA-MILAN (domenica ORE 20.45, SKY)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. A DISP.: Ravaglia, Letica, Colley, Regini, Ferrari, Damsgaard, Leris, Silva, Verre, Ramirez, La Gumina, Prelec. ALL.: Ranieri

Ballottaggi: Ekdal 55%-Silva 45%, Jankto 55%-Damsgaard 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Askildsen, Keita.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. A DISP.: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Castillejo, Colombo, Maldini. ALL.: Pioli

Ballottaggi: Saelemaekers 60%-Catillejo 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Leao, Ibrahimovic, Musacchio, Kjaer.

FIORENTINA-GENOA (lunedì ORE 20.45, SKY)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. A DISP.: Terracciano, Brancolini, Martinez, Quarta, Barreca, Igor, Bonaventura, Duncan, Borja Valero, Saponara, Lirola, Kouame, Cutrone. ALL.: Prandelli

Ballottaggi: Vlahovic 55%-Cutrone 45%

Squalificati: –

Indisponibili: –

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani; Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. A DISP.: Zima, Criscito, Masiello, Rovella, Radovanovic, Sturaro, Zajc, Destro, Parigini, Pjaca, Shomurodov. ALL.: Maran

Ballottaggi: Pandev 55%-Shomurodov 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Perin, Zappacosta.

