Serie A, 10a giornata: le partite in esclusiva su Dazn e come vederle

Serie A 10a giornata, le partite in esclusiva su DAZN: la programmazione completa e come vederle sulla piattaforma

Nuovo weekend di Serie A alle porte, in programma la 10a giornata. Si entra nel vivo del tour de force pre natalizio, con cinque giornate da disputare prima della pausa di fine anno. Programmazione in cui, come sempre, DAZN trasmetterà tre gare in esclusiva. Ecco tutte le informazioni.

Il match del sabato sera, alle ore 20.45, vedrà di fronte Inter e Bologna. Nerazzurri che vogliono confermare il secondo posto in classifica, con Conte che attende altre risposte positive dai suoi, ma i rossoblu’ vengono da due vittorie di fila e venderanno cara la pelle.

Nel palinsesto domenicale, alle ore 12.30 il Verona vuole lanciarsi ulteriormente nei quartieri alti della classifica in casa contro il Cagliari. Alle 15, ci sarà quindi il match tra Udinese e Atalanta: friulani a caccia di punti salvezza, bergamaschi che vogliono ripartire in campionato dopo una sola vittoria nelle ultime sei.

