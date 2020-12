Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della decima giornata

Chi schierare al fantacalcio, all’ottava giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

E’ tutto pronto per la decima giornata di Serie A, che avrà inizio sabato e si chiuderà – malauguratamente per i tuti i fanta-allenatori – lunedì sera. Si parte dunque con Spezia-Lazio (ore 15.00) e si prosegue con il derby di Torino (ore 18.00). Il sabato andrà in archivio con la sfida tra Sinisa Mihajlovic e Antonio Conte. La domenica si inizia alle 12.30 con Verona-Cagliari ma le attenzioni saranno puntare soprattutto su Roma-Sassuolo del pomeriggio. La sera toccherà al Milan, che sarà di scena a Genova contro la Sampdoria. Il turno andrà poi in archivio con Fiorentina-Genoa.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Spezia-Lazio sabato ore 15

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

⚡Hot: Nzola e Immobile sono in grande forma. Bene Acerbi

⛔Not: non scommettete su Hoedt

⚽Sorpresa: attenzione alle scorribande di Gyasi

Juventus-Torino sabato ore 18

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, C. Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti.

⚡Hot: Chiesa cerca continuità. Belotti da mettere!

⛔Not: non puntate su Ricardo Rodriguez

⚽Sorpresa: attenzione al bonus dalla difesa: de Ligt o Bonucci

Inter-Bologna sabato ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Vidal vuole arrivare al gol. Palacio per il gol del grande ex

⛔Not: Hickey sembra in fase calante

⚽Sorpresa: Perisic è in buona forma

Verona-Cagliari domenica ore 12.30

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Tameze, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Veloso, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Waluwiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

⚡Hot:Zaccagni e Joao Pedro sono le certezze assolute

⛔Not: Rog non ci convince

⚽Sorpresa: giusta la scommessa su Ilic

Parma-Benevento domenica ore 15

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Iacoponi; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Tello, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

⚡Hot: Cornelius vuole il gol! Lapadula brilla nelle sfide di bassa classifica

⛔Not: Barba ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Karamoh potrebbe sorprendere

Roma-Sassuolo domenica ore 15

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

⚡Hot: Mkhitaryan-Spinazzola pronti a riemergere dopo il disastro di Napoli! Djuricic-Berardi arme in più!

⛔Not: Juan Jesus è meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Lopez ha la giusta tecnica per imporsi all’Olimpico e stupire

Udinese-Atalanta domenica ore 15

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Pereyra, Ouwejan; Pussetto, Okaka.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Depaoli, de Roon, Freuler, Mojica; Ilicic; Muriel, Zapata.

⚡Hot: De Paul sfida Ilicic. Promossi anche Pereyra e Muriel

⛔Not: Per Jajalo, quando è in campo, più malus che bonus!

⚽Sorpresa: Inizio di stagione no per Toloi, è l’ora del riscatto!

Crotone-Napoli domenica ore 18

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

⚡Hot: Mertens senza Osimhen esulta! Sì a Zielinski e Manolas! Salviamo il solo Simy tra i calabresi

⛔Not: Per Cordaz saranno 90 minuti di fuoco

⚽Sorpresa: Petagna: pochi minuti possono bastargli per regalarvi i bonus

Sampdoria-Milan domenica ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Hauge, Calhanoglu; Rebic.

⚡Hot: Quagliarella sa come segnare al Milan! Finalmente Calhanoglu e Theo!

⛔Not: Tonelli ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: A Gabbiadini può bastare una palla per trasformarla in bonus

Fiorentina-Genoa lunedì ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Scamacca, Shomudorov.

⚡Hot: Partita con poche reti? Affidatevi a Dragowski! Milenkovic-Scamacca che sfida!

⛔Not: Meglio non fidarsi ancora di Rovella

⚽Sorpresa: Pulgar può tornare a sbloccarla… dal dischetto

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio