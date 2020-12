Atalanta-Midtjylland, Gasperini: “In attacco facciamo fatica”

Al termine della sfida di Champions League fra Atalanta e Midtjylland, Gasperini ha rivelato: “Avremmo fatto la firma per essere qui”

Non è arrivata la vittoria come ci aspettava dall’Atalanta, ma è un Gasperini tranquillo quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Dopo il pareggio col Midtjylland, il tecnico della ‘Dea’ ha ribadito quanto sia complicato affrontare la Champions League ogni settimana, con in mezzo le partite in campionato. Nonostante questo, ha ricordato come all’inizio della stagione i bergamaschi avrebbero firmato per poter arrivare ad una giornata dal termine dei gironi in questa posizione. Settimana prossima contro l’Ajax, infatti, l’Atalanta avrà a disposizione due risultati.

CHAMPIONS LEAGUE- “Non era scontato arrivare all’ultima giornata con due risultati a disposizione, ad Amsterdam avremo un piccolo risultato. All’inizio del girone avremo fatto la firma per essere in questa posizione”

CONDIZIONE- “In difesa e a centrocampo stiamo facendo molto bene, ci manca la condizione in attacco. C’è della fatica e una scarsa condizione, magari anche del nervosismo in questo momento. Per fortuna ha fatto questo bellissimo gol Romero, forse devo provare a metterlo davanti (ride ndr)”

FATICA- “Giocare queste partite tutte di fila, con in mezzo il campionato, ci toglie la possibilità di recuperare tutte le energie. Non è facile giocare con questa continuità in Champions ed in più in campionato andiamo ad affrontare spesso squadre che hanno tutta la settimana libera. In questo momento facciamo fatica a tradurre in reti le occasioni che creiamo”

MIDTJYLLAND- “Già all’andata ci eravamo resi conto che erano una squadra molto fisica, con grande corsa da parte di tutti. Questa sera, poi, hanno messo una formazione inedita con tanti difensori, pronti a ripartire. Poi hanno segnato subito ed è stata complicata la partita”

