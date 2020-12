Champions League, Atalanta-Midtjylland 1-1: Romero salva la Dea

L’Atalanta pareggia per 1-1 la sfida di Champions League contro il Midtjylland, grazie alla rete di Romero: Ajax sorpassata

La sfida contro i danesi si è rivelata molto più complicata del previsto per gli uomini di Gasperini. È stato il Midtjylland a passare in vantaggio a Bergamo, con la rete di Scholz al 13′ del primo tempo. La compagine danese ha messo in seria difficoltà la ‘Dea’, rivelando una difesa più impenetrabile di quanto previsto prima dell’incontro. Al 79′ è stato Cristian Romero a trovare il pareggio per l’Atalanta, che rischia di pesare parecchio in vista delle qualificazione agli ottavi di finale. Il punto racimolato questa sera, infatti, permette ai bergamaschi di superare l’Ajax, uscita sconfitta da ‘Anfield’.

TABELLINO E CLASSIFICA

Atalanta-Midtjylland 1-1: 13′ Scholz (M), 79′ Romero (A)

CLASSIFICA GRUPPO D: Liverpool 12 punti; Atalanta 8; Ajax 7; Midtjylland 1

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen via a ‘tutti i costi’: ULTIME di CM.IT

CMIT TV | Champions League, post Inter e Atalanta: segui la DIRETTA

Champions League, Monchengladbach-Inter 2-3: Lukaku fa sperare Conte