Pirlo valuta la possibile sorpresa a centrocampo, l’acquisto di calciomercato della Juventus potrebbe essere Khedira

Potrebbe essere Sami Khedira l’innesto a centrocampo della Juventus. Andrea Pirlo sta facendo i conti con le difficoltà della sua squadra e ha già ribadito l’importanza di avere calciatori esperti in rosa per far fronte alle difficoltà. Il centrocampista in scadenza a giugno 2021 è ai margini da mesi e ha già parlato delle nuove opzioni per il suo futuro. Tuttavia, non sono escluse sorprese, stando alle riflessioni che starebbe facendo il giovane tecnico juventino.

Calciomercato Juventus, Pirlo può puntare su Khedira

Nell’immediato futuro di Khedira, riporta ‘Tuttosport’, non sarebbe da escludere una possibile convocazione di Pirlo. Il centrocampista, del resto, figura nella lista campionato e potrebbe dare una mano con le sue caratteristiche, anche se restano i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Sembra quindi aprirsi un piccolo spiraglio sulla possibilità di rivedere in campo Khedira con la maglia della Juventus.

