Calciomercato Juventus, futuro Khedira: l’annuncio del centrocampista

Calciomercato Juventus, Khedira parla del suo futuro ad una emittente tedesca: le ultime sul possibile trasferimento in Premier League

Del suo futuro si è parlato molto nelle ultime settimane. E’ fuori dai piani di Pirlo, ma sul suo addio c’è ancora incertezza. Sami Khedira, in scadenza di contratto con la Juventus, continua ad allenarsi e guarda all’estero, confermando l’interessamento verso l’Inghilterra. Ne ha parlato in una intervista alla emittente tedesca ‘Zdf’.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

“Non si è parlato con il club di questioni finanziarie e non è stata proposta la risoluzione del contratto – ha spiegato – Pirlo? Capisco che voglia giocare a calcio in un certo modo. Io sono un professionista e continuo ad allenarmi per cercare di fargli cambiare idea. Voglio che i tifosi della Juve abbiano un buon ricordo di me. La Premier League è una opzione, con Ancelotti e Mourinho ci sono colloqui continui”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Benevento-Juventus, bianconero bocciato: “Ditemi che lo vendiamo”

Benevento-Juventus, l’analisi di Pirlo: dalla Ronaldo-dipendenza a Kulusevski