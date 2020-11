Il pareggio contro il Benevento ha evidenziato i limiti della Juventus attuale: un bianconero più degli altri beccato per la sua prestazione

La Juventus non va oltre un pareggio contro il Benevento e forniscono una prestazione certamente non da ricordare. Nonostate l’iniziale vantaggio di Morata, la squadra di Pirlo fa fatica a creare gioco e nella ripresa non riesce a trovare il gol vittoria. Molti i calciatori che hanno fornito prestazioni ben al di sotto delle aspettative e tra i più criticati figura Aaron Ramsey: il gallese ancora una volta non ha convinto, spesso confusionario anche nelle scelte più semplici. Non sorprende quindi ritrovarselo tra i peggiori in campo per i tifosi della Juventus. In tanti ne chiedono la cessione a gennaio e invocano rinforzi a centrocampo per poter lottare per il vertice. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Benevento-Juventus, pazienza finita per Pirlo: “Richiamiamo Sarri”

Alcuni tweet su Ramsey:

#BeneventoJuve Ramsey non è da Juve… — sergio coppolino (@sergiocoppolino) November 28, 2020

Ramsey inutile — Anna Curci (@AnnaCurci2) November 28, 2020

Ramsey lo vendiamo a gennaio? Ditemi di si — Manuela Finocchiaro (@Manufin11) November 28, 2020

Ramsey ha solo voglia di mangiare biscotti stasera. Questi dovremmo asfaltarli dalla voglia e rabbia invece siamo molli #BeneventoJuve #jvtblive #BeneventoJuventus pic.twitter.com/JvrzfM8g70 — mamaru (@mamaru72717945) November 28, 2020