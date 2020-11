Benevento-Juventus, pazienza finita per Pirlo: “Richiamiamo Sarri”

Benevento-Juventus ha messo in luce le lacune dei bianconeri: Pirlo sul banco degli imputati e c’è chi rimpiange Sarri

La Juventus non sfodera la sua migliore prestazione contro il Benevento. Alla fine della partita i bianconeri devono accontentarsi del pareggio, dopo essere andati in vantaggio con Alvaro Morata. Tanti i calciatori della squadra di Pirlo che hanno reso al di sotto delle aspettative, ma anche lo stesso allenatore non è indenne da critiche. Dopo il passo falso al ‘Vigorito’, l’allenatore dei bianconeri viene messo sul banco degli accusati: la scelta di non portare neanche in panchina Ronaldo è una delle critiche più frequenti, ma c’è anche chi rimarca la mancanza di gioco finora della Juventus. Poche idee e confuse per i bianconeri e tra i tifosi c’è anche chi chiede il ritorno immediato di Maurizio Sarri per “salvare la stagione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet su Pirlo:

Pirlo Out – MO LEH (@MohdSalihin_MJ) 28 novembre 2020

Errore di presunzione di Andrea Pirlo …Ronaldo lo porti in panchina..errato non convocarlo… — Daniele (@UkDaniele) November 28, 2020

Penosi… Fatichiamo anche col Benevento, senza gioco senza schemi…

Rivogliamo il comandante Sarri….Pirlo per ora non è un allenatore…riprendiamo Sarri potremmo salvare ancora la stagione — Massimo (@Massimo92504319) November 28, 2020

Anche Pirlo mi sta deludendo. Tiene in campo un inutile Rabiot e toglie Arthur che si e’ fatto il culo a centrocampo. Boh – Kriss (@ Bogazkoi43) 28 novembre 2020

Non arriviamo neanche nelle prime 4 se non cacciano Pirlo e non prendono almeno 2 giocatori buoni — Rifondazione Juventinista (@JuveWhite) November 28, 2020