Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter con lo scambio

Il futuro di Dybala alla Juventus continua ad essere incerto: per l’argentino torna la suggestione Inter con possibile scambio

Paulo Dybala contro il Benevento giocherà dal primo minuto. Un’occasione per la ‘Joya’ di riprendersi la Juventus dopo mesi di difficoltà. Complice anche il rinnovo che tarda ad arrivare, per il numero 10 bianconero potrebbe farsi strada l’ipotesi di cambiare squadra. Il suo nome piace a molte, ma la richiesta che fa la società piemontese (almeno 80 milioni di euro) in questo particolare momento storico è difficile accontentare. Ecco allora che potrebbe nascere l’ipotesi di uno scambio e in questo caso l’Inter avrebbe diversi calciatori che potrebbero tornare utili per la rosa di Andrea Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus e Inter: i possibili scamnbi per Dybala

Tra i nomi per un possibile scambio con Dybala c’è sicuramente Christian Eriksen che piace da tempo ai bianconeri: in questo caso la difficoltà dello scambio è rappresentata dalla grande differenza di valutazione tra i due calciatori. Altro nome che tornerebbe utile per i bianconeri è quello di Marcelo Brozovic che con le sue caratteristiche si sposerebbe alla perfezione con il gioco di Pirlo. Infine, da non sottovalutare anche il nome di Skriniar che andrebbe a dare maggior alternative in un settore che deve fare i conti con tanti infortuni e ha bisogno anche di elementi più giovani.

