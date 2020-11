Conte rimane nel mirino di critica e tifosi per la deludente stagione fin qui della squadra nerazzurra

L’Inter chiude in vantaggio il primo tempo del match contro il Sassuolo, ma non si fermano le voci sul futuro di Antonio Conte in merito ad un possibile divorzio anticipato con il club nerazzurro. Una separazione in corso d’opera tra le parti è comunque complicata, in virtù anche del pesante ingaggio da 12 milioni di euro all’anno (fino al 2022) dell’ex Ct della Nazionale.

Rivoluzione Inter: c’è Pjanic con Allegri

Senza una svolta e con dei risultati insoddisfacenti, però, le strade tra l’Inter e Conte potrebbe dividersi già nelle prossime settimane, con Marotta pronto ad affidarsi a Massimiliano Allegri per la panchina nerazzurra. E, come riporta la testata ‘Calciomercatoweb.it’, il primo colpo nella finestra di mercato invernale potrebbe essere un altro ex Juventus come Miralem Pjanic. Allegri resta un estimatore del bosniaco e tenterebbe di strapparlo subito al Barcellona. Per il regista classe ’90 servirebbe un’offerta non inferiore ai 60 milioni di euro.

