La lunga analisi di Andrea Pirlo ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post partita di Benevento-Juventus 1-1

Andrea Pirlo ha analizzato il deludente pari di oggi contro il Benevento ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Avevamo gestito bene nel primo tempo. Eravamo in vantaggio ma non siamo riusciti a chiuderla. Non capiamo ancora bene i momenti della partita. Dobbiamo crescere velocemente e capire che i momenti non sono tutti uguali. Nel finale troppo nervosismo e poca lucidità. Dobbiamo continuare a crescere, lavorare e capire bene in che stato siamo. Quando ci mancano calciatori di esperienza facciamo fatica e lo abbiamo dimostrato stasera come in altre partita. Ronaldo? Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino ma ha voluto giocare ugualmente, poi ha deciso di recuperare. È normale che quando qualcuno si affatichi si riposi. È un valore aggiunto. Capita quando giochi molte gare ravvicinate. Un altro attaccante? Per adesso non si può prendere nessuno, siamo in pieno campionato e giochiamo con quelli che abbiamo”.

GIOCO – “Stiamo lavorando sullo sviluppo del gioco. Quando si sporcano le partite non riusciamo a vincere e non sempre possiamo vincerle con azioni pulite, dobbiamo migliorare velocemente. Ronaldo nelle altre squadre in cui ha giocato non ha faticato. Era dipendente il Real, lo è stata la Juve. È un catalizzatore di azioni e gol ed è normale che lo sviluppo venga basato su di lui. Capita a volte che non c’è e dobbiamo migliorare in queste partite. Kulusevski? Il peso della palla è diversa tra giocare nel Parma e nella Juventus. È importante, lo sappiamo ma puntiamo fortemente su di lui. Questo è quello che voglio fare e vado avanti col mio lavoro”.