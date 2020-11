Calciomercato Inter, Eriksen al capolinea | Marotta cerca la soluzione

La storia di Eriksen all’Inter è già arrivata alle battute finali: ora i nerazzurri devono trovare una soluzione per gennaio

L’illusione di un amore, di quel che sarebbe potuto essere e la paura che si possa tramutare in un grande rimpianto. Questo è quel che resta di Eriksen all’Inter. Ormai la decisione sembra essere stata presa, il danese ha capito che non rientrerà mai nei piani di Antonio Conte e chiederà la cessione a gennaio. L’addio, a questo punto, appare sempre più inevitabile. Ora, però, i nerazzurri si trovano di fronte ad un rebus dalla difficile risoluzione: bisogna riuscire a recuperare il più possibile dei 27 milioni di euro complessivi investiti solamente un anno fa per il trequartista.

Calciomercato Inter, Eriksen è già altrove | Non si esclude il prestito

Allontana ogni possibilità di trovare una cura al rapporto sofferente fra Eriksen e Antonio Conte, l’Inter dovrà fare i conti con il minore dei mali. La volontà del danese sembra essere quella di ‘amputare’, forzando lo strappo e lasciando Milano già nel mercato di gennaio. Marotta ora si trova a dover affrontare l’arduo compito di non tramutare il fallimento tecnico dell’operazione realizzata col Tottenham anche in un fallimento economico. L’ad nerazzurro, per riuscire a far partire Eriksen, potrebbe dovergli chiedere di fare uno ‘sconto’ sul proprio ingaggio da 7,5 milioni di euro più bonus nei confronti dei potenziali acquirenti.

Inoltre, non è da escludere nemmeno la possibilità che il giocatore venga ceduto in prestito fino al termine della stagione. In questo caso la conditio sine qua non è che la sua prossima squadra sia disposta a pagare parte del suo ingaggio. Un prestito che consenta ad Eriksen di trovare maggiore continuità, potrebbe permettere anche di non svalutare l’investimento effettuato un anno fa. Una soluzione, peraltro, potrebbe essere proprio il ritorno a Londra agli ordini di Mourinho. Infine, l’ultima ipotesi a disposizione di Marotta sembra essere quella di mettere in piedi un’operazione di scambio con valutazioni importanti, come potrebbe succedere con il PSG. L’unica certezza, in questo marasma di rammarico e rimpianto, è che l’avventura di Eriksen all’Inter è giunta al capolinea.

