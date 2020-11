Le parole di Guido Vaciago ai microfoni della tv di Calciomercato.it nel post gara di Benevento-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Al termine di Benevento-Juventus, il collega di Tuttosport, Guido Vaciago, è intervenuto alla tv di Calciomercato.it. Ecco il suo parere in merito alla prova deludente della squadra di Andrea Pirlo, che quest’oggi ha rinunciato a Cristiano Ronaldo: “Ci sono degli errori che si ripetono nelle partite della Juventus, come i gol presi nei finali di gara e questo significa che ha i problemi di concetrazione che si risolvono con allenamento e atteggiamento e quindi questi errori sono imputabili a Pirlo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube>>>CLICCA QUI

Juventus, Dybala bocciato

Parole importanti di Vaciago su Paulo Dybala. La prova dell’argentino, anche oggi, non è stata proprio esaltante: “Se ci sono giocatori irriconoscibili come Dybala non può essere colpa dell’allenatore – prosegue il giornalista – Sta cercando di recuperarlo, una scelta coraggiosa e condivisibile fino alla tra di stasera. Dopo questa gara secondo me deve rinunciare e metterlo da parte aspettando che torni in condizioni accettabili. Non riesce ancora ad esprimersi con continuità e anche la giovane età dea rosa incide. Arthur fino all’errore nel gol di Letizia era andato bene, poi è scomparso”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Benevento-Juventus, bianconero bocciato: “Ditemi che lo vendiamo”

Benevento-Juventus, l’analisi di Pirlo: dalla Ronaldo-dipendenza a Kulusevski