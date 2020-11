Steven Zhang e Marotta blindano Antonio Conte ma i bookmakers sono sempre più convinti del fatto che a breve possa avvenire il divorzio

Prima di Steven Zhang e poi Marotta hanno ‘blindato’ Conte, finito sulla graticola dopo la netta e bruciante sconfitta col Real Madrid che vale quasi l’eliminazione dalla Champions nuovamente alla fase a gironi e – nel caso – per il terzo anno di seguito, il secondo con il tecnico salentino. “Stiamo creando un progetto a lungo termine intorno ad Antonio Conte, con cui abbiamo visto risultati sportivi e valoriali – le parole dell’Ad nerazzurro a margine dell’assemblea dei soci – Sono stati valorizzati giovani talenti come Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, e l’Inter è diventata ancora più appetibile per calciatori di livello internazionale”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, big ai ferri corti con Tuchel: occasione per le italiane

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Inter, i bookmakers non credono a Zhang e Marotta: cala la quota esonero/dimissioni di Conte

Quelle di Marotta, ma anche dello stesso presidente dell’Inter sembrano più che altro parole di facciate, volte gettare acqua sul fuoco in un momento delicatissimo per la squadra e in particolare per il tecnico salentino, obbligato a vincere oggi a Reggio Emilia contro la rivelazione Sassuolo e a ripetersi martedì prossimo in Germania contro il Borussia Moenchengladbach per provare a tenere vive le residuissime speranze di qualificazione agli ottavi di Champions. Per i bookmakers più che sembrare lo sono, tanto che hanno abbassato – da 9,00 a 6,00 – la quota esonero/dimissioni dell’ex Juve.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, no ai bianconeri | ‘Sogno’ Real Madrid

Inter, dal modulo a Conte fino al futuro | Ultime CM.IT sul ‘caso’ Eriksen