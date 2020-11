Si ferma ancora Radja Nainggolan: stop per il centrocampista belga, alle prese con problemi muscolari

Radja Nainggolan non sarà a disposizione per la sfida tra Sassuolo e Inter in programma domani pomeriggio alle ore 15. Il club nerazzurro, attraverso una nota sui suoi canali ufficiali, ha comunicato che il belga soffre un affaticamento al soleo della gamba destra e resterà, dunque, ai box.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ecco l’Inter di Allegri: big ceduto e due colpi

Per il belga, in questa stagione, restare a guardare i compagni non è certo una novità. L’ex Cagliari ha giocato finora appena 45 minuti, distribuiti in ben cinque presenze. Antonio Conte non lo considera parte integrante del suo progetto e a gennaio si dovrà necessariamente fare delle riflessioni sul suo futuro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Zhang esalta Conte ma alza l&’asticella: tecnico ‘avvisato’

Sondaggio CM.IT | Calciomercato Inter, scelto l’erede di Conte