Sondaggio CM.IT | Calciomercato Inter, scelto l’erede di Conte

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: Allegri il preferito per il post Conte

Antonio Conte è di nuovo finito al centro delle critiche dopo la brutta sconfitta in Champions contro il Real Madrid. L'allenatore è per il momento confermato sulla panchina nerazzurra, ma nelle prossime gare servirà una reazione immediata per dare una volta alla stagione. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 44,4% dei votanti ha indicato Allegri come il successore ideale del tecnico pugliese. Seguono Zenga e Cambiasso con il 35,2%, mentre riscuote poche preferenze (13%) l'ex Tottenham Pochettino. Infine, il 7,4% degli utenti affiderebbe la panchina dell'Inter ad altri allenatori.

