Nel 2020 molti calciatori hanno visto crescere in modo esponenziale la propria quotazione di mercato: da Bastoni a Ibanez, ecco la Top Ten della Serie A

Che anno terribile, il 2020, eppure qualcuno ha saputo valorizzarsi, ha fatto le cose per bene, è cresciuto facendo impennare il proprio cartellino. Bastoni, ad esempio, oggi vale 22 milioni in più rispetto all’inizio dell’anno, Kulusevski 20, ma sono tanti, in Italia, i calciatori che sul campo, nonostante le difficoltà del momento, sono riusciti a costruirsi un futuro.

I club ringraziano: aumenta il potere in sede di trattative e, di conseguenza, cresce la società. Le valutazioni, fornite da Transfermarkt, considerano diversi fattori e, anche se sono distanti da quelle reali dei club (il mercato è libero…), sono uguali – in proporzione – per tutti e rendono l’idea di crescita, offrono un riferimento. Un’ampia prospettiva d’analisi.

Da Bastoni a Theo: la crescita dei ‘milanesi’

Alessandro Bastoni, anni 21, un anno fa è tornato all’Inter dopo il prestito al Parma. Non era scontato, accadrà: in poco tempo, diventa un fedelissimo di Conte. Conquista sul campo la sua fiducia. Il 1 gennaio 2020 vale già 23 milioni di euro. Oggi la sua valutazione aumenta del 95% ed è pari a 45 milioni. Ma crescerà ancora: Mancini lo convocherà per gli Europei.

Ricorderà il 2020 anche Victor Osimhem, centravanti del Napoli, che lo ha pagato 50 milioni di euro (di parte fissa), la stessa valutazione che conserva ancora adesso, +66,7% rispetto ai 30 milioni di inizio anno. Merito dei suoi gol col Lille e della tenera età, 21 anni, che hanno convinto il Napoli a spendere tale cifra. Al terzo posto della speciale classifica ci sono Kulusevski e Theo Hernandez, che oggi costano 45 milioni ma fino a pochi mesi fa valevano 25 milioni, per una crescita pari all’80%.

De Zerbi fa bene al Sassuolo

Nella Top Ten di Serie A ci sono due calciatori del Sassuolo, il merito è (anche) di De Zerbi che ha saputo come valorizzarli: Locatelli è al quinto posto, la sua quotazione è più che raddoppiata, (+130,8%), prima valeva 13 milioni e ora almeno 30, ma sono anche pochi rispetto alle prossime richieste estive del Sassuolo. All’ottavo posto c’è Jeremie Boga, dai 12 milioni di gennaio ai 25 attuali, una crescita del 108,3% destinata ad aumentare ancora. Per cederlo, in estate, il Sassuolo chiedeva 40 milioni.

Nel mezzo, tra i due neroverdi, ci sono Bennacer e Kumbulla. Il centrocampista del Milan, grazie alla cura Pioli, è passato da un valore di 17 a uno di 33 milioni (+94,1%) mentre Kumbulla, difensore della Roma, ha avuto bisogno di una sola stagione in Serie A per esplodere: in estate la Roma lo ha pagato 25 milioni, a gennaio ne valeva 10.

Atalanta miniera d’oro in Serie A

In coda alla classifica, ecco la mano dell’Atalanta: Barrow, attaccante del Bologna, ex nerazzurro, oggi vale 18 milioni, 13 in più rispetto ai 5 d’inizio anno. Al decimo posto c’è Ibanez, difensore della Roma, la cui valutazione è aumentata addirittura del 650%, ovvero: 2 milioni a gennaio, 15 adesso. Chissà quanti in futuro, dato che per Fonseca, infortuni a parte, è insostituibile.

La Top Ten di Serie A col valore iniziale, quello attuale, la crescita e la differenza

1) Alessandro Bastoni da 23mln a 45mln (+95% e +22mln)

2) Victor Osimhen da 30mln a 50mln (+66,7 % e +20,00 mln €)

3) Dejan Kulusevski da 25,00 mln € a 45,00 mln € (80,0 % e +20,00 mln €)

4) Theo Hernandez da 25,00 mln € a 45,00 mln € (80,0 % e +20,00 mln €)

5) Manuel Locatelli da 13,00 mln € a 30,00 mln € (130,8 % e +17,00 mln €)

6) Ismael Bennacer da 17,00 mln € a 33,00 mln € (94,1 % e +16,00 mln €)

7) Marash Kumbulla da 10,00 mln € a 25,00 mln € (150,0 % e +15,00 mln €)

8) Jeremie Boga da 12,00 mln € a 25,00 mln € (108,3 % e +13,00 mln €)

9) Musa Barrow da 5,00 mln € a 18,00 mln € (260,0 % e +13,00 mln €)

10) Roger Ibanez da 2,00 mln € a 15,00 mln € (650,0 % e +13,00 mln €)

