Calciomercato Juventus, addio in vista: destinazione Inghilterra

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a salutare un giocatore a gennaio: si avvicina la partenza verso la Premier League

La Juventus in vista della fine dell’anno lavora in prospettiva di mercato, anche quello ‘interno’. Così, si continua a trattare con Khedira per la risoluzione del contratto. I rapporti con il giocatore sono ottimi, ma non è ancora stata trovata l’intesa. Il club, stando a ‘Tuttosport’, punta a strappare l’accordo per risparmiare 5-6 milioni lordi da qui alla fine dell’anno, la sensazione è che entro il 31 dicembre la missione possa riuscire. A gennaio, il tedesco punta ad andare all’Everton, dove lo aspetta Ancelotti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, possibile colpo a Manchester | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, riscatto Morata | Si lavora d’anticipo