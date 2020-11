Continua a far discutere il futuro alla Juventus di Paulo Dybala: l’Inter potrebbe pensare al colpaccio in caso di mancato rinnovo del numero dieci

Paulo Dybala non riesce ad ingranare. Inizio stagione sotto le attese per il numero dieci, che ha perso lo status da titolare nello scacchiere della nuova Juventus di Andrea Pirlo. L’argentino è stato scavalcato dall’amico Morata nel duo d’attacco al fianco di Cristiano Ronaldo, complice anche una condizione fisica non ancora ottimale tra infortuni e problemi fisici.

Juventus, allarme Dybala: Marotta in agguato

Intanto è slittato l’incontro tra la dirigenza e l’agente del giocatore sul rinnovo di contratto, in scadenza nell’estate 2022. Manca l’intesa economica tra le parti, con una trattativa che ancora non è entrata nel vivo come sottolineato di recente dal CFO bianconero Paratici. Senza la fumata bianca prima del termine della stagione la Juve potrebbe valutare la cessione dell’argentino, che attualmente ha una prezzo non inferiore agli 80 milioni di euro. Valutazione che inevitabilmente sarebbe destinata a scendere ad un anno dalla scadenza, con l’Inter dell’estimatore Marotta che potrebbe unirsi alle altre big di Premier, Liga e al PSG nella corsa al cartellino della ‘Joya’. L’Ad nerazzurro fu protagonista della trattativa che portò Dybala a Torino dal Palermo nell’estate 2015 e potrebbe tentare un’offensiva per portarlo a Milano se le condizioni lo consentissero.

Dybala sarebbe l’erede ideale in caso di addio del connazionale Lautaro Martinez e in nerazzurro potrebbe trovare una collocazione tattica compatibile con le sue caratteristiche, ruolo per adesso che stenta a trovare nelle alchimie di Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, intreccio Inter-Juventus | “Marotta prende Dybala”