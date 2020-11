Monchi, attuale direttore sportivo del Siviglia, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona ai microfoni della tv di Calciomercato.it

Ramon Rodriguez Verdejo, alias Monchi, ex ds della Roma e attuale del Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva alla tv di Calciomercato.it. Monchi è stato una vera e propria bandiera del Siviglia negli anni ’90 e ha anche incontrato Diego Armando Maradona, quando El Pibe de Oro approdò in Liga. Il ds andaluso si è espresso in merito al suo decesso.

Addio Maradona, il ricordo di Monchi

Di seguito, le parole di Monchi su Maradona a CMIT TV: “Per me la scomparsa di Diego è stata una brutta notizia, perché non me l’aspettavo e perché abbiamo perso il giocatore più bravo della storia, ed anche una brava persona. A livello personale ho avuto la possibilità di giocare insieme a lui nel Siviglia, ho in mente tantissimi bei momenti, ma soprattutto la sua vicinanza a tutti i calciatori, sempre con un sorriso, sempre con la faccia giusta, e questo è ciò che mi rimane impresso di lui“. Prosegue poi il ds del Siviglia: “Ho avuto la possibilità di vivere tantissime situazioni di calcio ed umanità insieme a lui, per me è una perdita irreparabile, se ne va il calciatore più importante della storia ed una grande persona“.

