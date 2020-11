CM.IT TV – Terzo Tempo: Segui la DIRETTA delle 23

Nuovo appuntamento con il Terzo Tempo di Calciomercato.it per approfondire gli ultime temi relativi al mondo del calcio

Vi aspettiamo questa sera alle ore 23 in diretta sui canali social di ‘Calciomercato.it‘ per l’appuntamento odierno con il ‘Terzo Tempo’ in compagnia della redazione di CM.IT per parlare delle italiane impegnate in Europa e di Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di ieri. Conduce Alessandro Montano, ospiti i nostri Marco Giordano, Giuseppe Barone e Daniele Trecca, il collega Roberto Perrone e l’ex Ds della Roma Monchi, il quale fu compagno di squadra del ‘Pibe de Oro’ al Siviglia.

