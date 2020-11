Diego Laxalt sta convincendo il Celtic ad essere riscattato. Possibile che il Milan e gli scozzesi tornino a parlare di Ajer

La priorità a gennaio per il Milan sarà l’acquisto di un centrale. Non è un segreto che la dirigenza rossonera sia alla ricerca di un difensore che possa dare il cambio a Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Il club vuole un giovane capace di fare presto il titolare. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Kabak. Il turco potrebbe lasciare lo Schalke 04 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. I tedeschi non stanno passando un ottimo momento a livello finanziario e sono pronti a trattare.

Il Milan è intenzionato a provarci ma monitora altri profili. Nelle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti le voci su Lovato del Verona, ma sembra essere più un’idea per la prossima estate e non per l’immediato.

Calciomercato Milan, Ajer pista vista

Attenzione poi a Kristoffer Ajer. Il Milan lo tiene d’occhio da tempo e ha avuto modo di ammirarlo da vicino, avendo giocato con il Celtic in Europa League. Il prossimo 3 dicembre gli scozzesi faranno visita ai rossoneri e potrebbe certamente essere un’occasione per parlarne. Sul tavolo della discussione potrebbe finire anche Diego Laxalt. L’uruguaiano, che ha lasciato il Milan nelle ultime ore di mercato con la formula del prestito secco, sta convincendo sempre più e il Celtic starebbe pensando di acquistarlo a titolo definitivo. Facile pensare che il cartellino dell’ex Genoa possa essere utilizzato per abbassare il prezzo del promettente difensore norvegese. E’ certamente un’idea, pronta a decollare.

