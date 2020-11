Calciomercato Milan, ‘occasione’ a zero dal Real | I dettagli

Dalla Spagna: Lucas Vazquez dirà addio al Real Madrid alla fine della stagione. Possibile idea del Milan con il ritorno in Champions League

In Spagna sono pressoché certi, Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid a costo zero perché il club presieduto da Florentino Perez non ha alcuna intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il ‘jolly’ spagnolo, esterno alto o basso, interno di centrocampo e non solo, diventa, anzi già è ora un’ottima ‘occasione’ di calciomercato. Anche per le italiane, ovviamente, con il Milan che potrebbe passare dal semplice interesse ai fatti. Del resto sarebbe utilissima a Pioli, in previsione del ritorno in Champions, la grande duttilità del 29enne di La Coruna, che tra l’altro ha anche uno stipendio (circa 3,5 milioni) accessibile.

