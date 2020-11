Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic: idea Mandzukic svincolato

Zlatan Ibrahimovic starà fuori per circa tre settimane a causa di un infortunio muscolare, ma questo stop mette in allarme il Milan

Zlatan Ibrahimovic è risultato decisivo, ancora una volta, per conquistare la vittoria sul campo del Napoli e confermare il primo posto del Milan in classifica. Il 39enne bomber svedese, però, sarà costretto a stare fermo ai box per 3-4 settimane circa, anche se sta già lavorando per dimezzare i tempi di recupero, a causa di un infortunio muscolare patito durante il match del ‘San Paolo’. Una grave perdita per l’allenatore Stefano Pioli, che deve fare i conti anche con l’assenza di Rafael Leao. Nei prossimi match, per sostituire il capocannoniere della Serie A con 10 gol, si punterà su Rebic o, in alternativa, sul giovanissimo Colombo. È palese, dunque, la necessità di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare l’attacco e disporre di un vice Ibrahimovic per puntare tutti gli obiettivi stagionali.

Tra i tanti nomi, impossibile non pensare ad una vecchia idea: Mario Mandzukic. Il 34enne attaccante croato, che sembrava ad un passo dal Celta Vigo, è svincolato dal luglio scorso, dopo la fine anticipata della sua esperienza in Qatar, con la maglia dell’Al-Duhail. Usato sicuro che conosce benissimo la Serie A, per averci militato con la maglia della Juventus dal 2015 al 2019, ha nel suo bagaglio anche una enorme esperienza in campo europeo, accumulata con Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Per il momento, è bene precisarlo, si tratta solo di una suggesione. Ma il suo nome è da tenere in grande considerazione in vista della prossima sessione di calciomercato.

