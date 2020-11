Le scelte di Daniele Bonera per la partita del Milan contro il Lille. Hauge e Dalot pronti a giocare dall’inizio

Il Milan è pronto a cambiare volto in Europa League. I rossoneri per la partita contro il Lille, fondamentale per il passaggio del turno da prima della classe, faranno turnover ma non snatureranno la squadra. Dovrebbero essere cinque i cambi, almeno inizialmente, che apporteranno Stefano Pioli (out per il Covid) e il suo staff (sarà ancora Bonera a sedere in panchina) per la sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

A centrocampo – come accade ormai da inizio stagione – sarà il turno di Sandro Tonali, che troverà spazio al fianco di Bennacer. Toccherà a Franck Kessie riposare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘occasione’ a zero dal Real | I dettagli

Lille-Milan, la decisione sul vice-Ibra

Scelto anche il sostituto di Zlatan Ibrahimovic: Colombo è pronto a subentrare a gara in corso, a giocare da punta sarà così Ante Rebic. Sulla sinistra, vista l’assenza di Leao, ecco dal primo minuto Hauge, intenzionato a stupire dopo il gol di Napoli.

La trequarti dovrebbe essere completata da Calhanoglu e Castillejo ma attenzione al possibile inserimento di Brahim Diaz. In difesa, con Donnarumma tra i pali, turno di riposo per Calabria e Romagnoli. Sulla destra giocherà così Dalot, con Theo sulla sinistra. Al centro, insieme all’insostituibile Kjaer, ecco Gabbia. Il capitano ha ancora qualche problema fisico ed è meglio non rischiarlo anche se sarà del gruppo.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lille-Milan, Bonera: “Sappiamo cosa fare per restare in alto! Ibra è carico”