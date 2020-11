Le dichiarazioni di Daniele Bonera alla vigilia di Lille-Milan, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League

Giornata di vigilia per il Milan. I rossoneri giocheranno domani in Francia contro il Lille per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. In conferenza, a presentare il match, c’è ancora una volta Daniele Bonera.

Ecco le parole di Bonera:

“Napoli? Vincere fa bene sempre – esordisce Bonera – Il Lille ci ha messo in grande difficoltà, all’andata abbiamo fatto degli errori tecnici e di posizionamento che domani non dovremmo commettere. Giocare ogni tre giorni è ormai una costante e non è un problema. Abbiamo una rosa di livello e possiamo fare dei cambi”.

IBRA – “Già lunedì era carico, per tornare il prima possibile. Vuole dare subito il suo contributo”.

CONSAPEVOLEZZA – “L’importante è sentirsi forti all’interno del gruppo. Abbiamo una mentalità consolidata, sappiamo cosa dobbiamo fare per restare in alto. Da fuori quello che si dice fa parte del gioco”.

DIFESA VS ATTACCO – “E’ evidente che hanno giocatori molto bravi in attacco ma sono una grande squadra. Come detto abbiamo sbagliato alcune situazioni, vogliamo non ripetere questi errori. Di fronte ci sarà una grande squadra”.

ACCONTENTARSI DEL PAREGGIO – “Direi sì ma non siamo capaci. Non sappiamo capaci di aspettare, vogliamo imporci sempre”

