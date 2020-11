Calciomercato Inter, fallimento Eriksen | La sentenza in diretta TV

Poco più di 5 minuti per Eriksen in Inter-Real Madrid: la sentenza di Adani in diretta

Nella disfatta dell’Inter contro il Real Madrid Christian Eriksen è ancora una volta un oggetto misterioso. Poco più di 5 minuti in campo per il fantasista danese, inserito da Conte solo all’86’ e a gara ormai definitivamente chiusa. Il futuro dell’ex Tottenham sembra già scritto, con un addio sempre più inevitabile a gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube



Inter-Real Madrid, Adani: “Su Eriksen colpe di tutte. È stata acquistato per queste partite”

Questa la sentenza di Adani nella telecronaca in diretta su ‘Sky Sport’: “Il Tottenham andava al passo di Eriksen. Nel suo fallimento all’Inter hanno colpa tutti. Non è possibile che arrivi in finale di Champions League, ma non è nemmeno considerato in una squadra come l’Inter. Sicuramente i nerazzurri faranno a meno di lui, ma senza il danese non è che stiano facendo meglio. Eriksen era stato acquistato proprio per questo tipo di partite”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Real Madrid, social imbufaliti con Conte: “Vergogna, dimettiti!”

CM.IT TV | ESCLUSIVO Rossi (Ct Ungheria) ‘avvisa’ Inter, Juve e Milan su Szoboszlai