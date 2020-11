Inter-Real Madrid, social imbufaliti con Conte: “Vergogna, dimettiti!”

L’Inter è sotto all’intervallo del match contro il Real Madrid: una sconfitta vorrebbe dire eliminazione praticamente certa e i tifosi si sono scagliati soprattutto contro Conte, chiedendone l’esonero immediato

L’Inter va al riposo sullo 0-1 in casa contro il Real Madrid in quella che da tutte le parti è stata definita una finale. Che per ora la squadra di Conte sta fallendo: con il risultato attuale i nerazzurri sarebbero con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Con un secondo tempo da giocare in 10 per il rosso a Vidal, anche lui pesantemente bersagliato dai tifosi. E i tifosi furiosi sui social che non risparmiano nulla soprattutto all’allenatore salentino: “Il centrocampo con meno fantasia in Europa. Conte sei uno scandalo, Conte out e Allegri in”, “Inter potete esonerare Conte all’intervallo per favore? Penosi!” alcuni dei commenti più ricorrenti.

Inter-Real Madrid, bufera Conte. I tifosi sui social: “Esonero o dimissioni”

Chi invece non vedeva “un’Inter così brutta dai tempi di Sosa” e chi sottolinea la sconfitta della garra voluta dall’ex ct contro la qualità del Real. “Non ho parole. Una squadra che non scende in campo, zero idee, zero gioco.. E un Vidal che fa davvero schifo! Conte dimettiti! Se fossi il presidente vi alzerei da terra! Vergogna!”, scrive un altro tifoso. “Non ne posso più, ma non potrebbe venire Cambiasso?”, invocano altri. Insomma, un’Inter che ha messo d’accordo tutti.

@Inter potete esonerare Conte all’intervallo per favore? Penosi! — Daniele Brambilla (@danibramba_23) November 25, 2020