Zinedine Zidane dovrà fare a meno di Sergio Ramos e Mariano per la sfida tra Inter e Real Madrid: le ultime sulla sua formazione

Sarà un Real Madrid quasi al completo quello che domani affronterà l’Inter in un match decisivo per il futuro di entrambe le squadre in Champions League. Le assenze, rispetto all’11 delle grandi occasioni, sono soltanto due, anche se pesantissime.

Mancherà, infatti, Sergio Ramos, che sarà sostituito da Nacho, mentre in attacco non ci sarà Benzema. Al suo posto sarà titolare Mariano, unica punta centrale a disposizione di Zizou, che gli ha sempre dato pochissima fiducia nonostante una straordinaria media gol.

Inter-Real Madrid: Asensio nel tridente di Zidane

Per il resto, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il centrocampo sarà il solito (Casemiro, Modric, Kroos), in difesa ci saranno Carvajal, Varane e Mendy, mentre Asensio completerà il tridente insieme ad Hazard.

Zidane ha chiesto ai suoi uomini di aggredire con pressione alta un’Inter obbligata a vincere per sopravvivere, attendendo i suoi errori in fase di impostazione. Non vedremo un Real in completa emergenza, quindi, ma a Madrid si attendono un match complesso. E senza Ramos né Benzema, lo sarà ancora di più.

Probabile formazione Real Madrid:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard

