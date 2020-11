L’Inter in campo ad Appiano per la rifinitura in vista del match contro il Real Madrid: le ultime di Calciomercato.it

Inter in campo al Suning Center per la seduta di rifinitura in vista del decisivo match di domani sera contro il Real Madrid in Champions League. Confermata la presenza in gruppo del recuperato Sensi, che già ieri si era allenato con la squadra.

Oltre a Brozovic e Kolarov, ancora positivi al Covid-19, sempre out l’infortunato Vecino. Conte potrebbe così riproporre Gagliardini in mediana insieme a Vidal, mentre Perisic dovrebbe spuntarla su Young a sinistra. In difesa tornano de Vrij e Skriniar, Lautaro favorito su Sanchez per affiancare Lukaku nel duo d’attacco.

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku

