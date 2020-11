Dybala stenta a ritagliarsi spazio nella Juventus. Cristiano Ronaldo spinge però per la permanenza a Torino del numero dieci

Paulo Dybala cerca il rilancio questa sera nel match di Champions League contro il Ferencvaros. Occasione dal primo minuto per il numero dieci, che farà rifiatare almeno inizialmente Alvaro Morata. La ‘Joya’ affiancherà Cristiano Ronaldo nell’attacco di Pirlo, in una serata importante per scalare le gerarchie dello scacchiere offensivo del tecnico bresciano.

Juventus, dalla Spagna: niente Real Madrid, Ronaldo vuole la conferma di Dybala

Dybala parte dietro in questo momento rispetto all’asso portoghese e a Morata, con le sirene d’addio che mettono in bilico il futuro a Torino dell’ex Palermo, senza contare le problematiche per il rinnovo e un incontro più volte slittato con la dirigenza della Continassa. Sul fantasista ci sarebbe anche l’ombra del Real Madrid come sottolinea la testata ‘Don Balon’, con Cristiano Ronaldo che avrebbe chiesto però la permanenza del nazionale albiceleste. CR7 non vorrebbe perdere Dybala alla Juventus e premerebbe con Pirlo affinché il numero dieci abbia più spazio nell’undici bianconero e ritorni protagonista. Uno sgarbo all’ex Real e a Florentino Perez da parte del cinque volte Pallone d’Oro, che desidera la permanenza del mancino classe ’93 per continuare a regalare magie insieme con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

