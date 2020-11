Umberto Zapelloni sul momento di Dybala alla TV di Calciomercato.it. Ecco il possibile futuro dell’attaccante della Juventus

Intervenuto alla TV di Calciomercato.it nel post partita di Juventus–Cagliari, l’ex vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’, Umberto Zapelloni, si è soffermato sul momento di Paulo Dybala. Il rinnovo con la Juventus ancora non arriva e l’attaccante argentino appare piuttosto sfiduciato in campo. Non è dunque da escludere la possibile cessione del numero 10 bianconero, anche a gennaio: la società ha già messo il giocatore sul mercato nell’estate del 2019 e fu ad un passo dal cederlo in Premier League.

Il 27enne è valutato circa 80 milioni di euro dalla Juventus, ma complice anche il pessimo avvio di stagione e la sua situazione contrattuale (in scadenza nel 2022), potrebbe partire anche di fronte ad un’offerta di 70-75 milioni. Il futuro di Dybala, insomma, è ancora tutto da scrivere. Staremo a vedere.

