Dybala potrebbe partire titolare domani sera nel match di Champions League contro il Ferencvaros. L’argentino medita riscatto

Si torna subito in campo per la Champions League. Dopo il bel 2-0 rifilato al Cagliari, convincente anche sotto l’aspetto della prestazione, la Juventus riceve la visita del Ferencvaros domani sera all’Allianz Stadium per la sfida della quarta giornata della fase a gironi. I bianconeri hanno l’opportunità di staccare il pass per gli ottavi con due turni di anticipo in caso di vittoria e se la Dinamo Kiev non riuscisse a fare risultato con il Barcellona.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube —> CLICCA QUI!

Juventus, Dybala a caccia del riscatto: la Champions può aiutarlo

Dopo l’esclusione di sabato può esserci una chance dal primo minuto per Paulo Dybala, entrato solo nella ripresa contro la squadra di Di Francesco e che non riuscito a trovare la via del gol malgrado l’impegno e qualche buona opportunità. Pirlo sta pensando di far ruotare i suoi uomini in attacco e di riproporre in avanti il numero dieci insieme a Cristiano Ronaldo, con Morata inizialmente a riposo. La ‘Joya’ nella gara d’andata aveva realizzato una doppietta grazie anche alla complicità della retroguardia avversaria ed è in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione sfortunato e sotto le attese. La ribalta Champions può aiutare Dybala a sbloccarsi, allontanare le critiche e lanciare una segnale soprattutto per il futuro per un rinnovo al momento complicato e che tarda ancora ad arrivare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> CMIT TV – Juventus, “Dybala non sente la fiducia di Pirlo e della società!”