Calciomercato Juventus, Isco a gennaio: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Juventus, nuovi indizi dalla Spagna sul futuro di Isco: confermate le anticipazioni di Calciomercato.it

La Juventus osserverà con molta attenzione le evoluzioni del mercato a gennaio, per cogliere opportunità che dovessero presentarsi. Una di queste riguarda certamente Isco, in predicato di lasciare il Real Madrid. Lo spagnolo ha qualità indubbie che sarebbero ideali nel 3-4-1-2 di Pirlo, i bianconeri coronerebbero così un lungo inseguimento nel corso degli anni.

L’agente del giocatore, al programma ‘El Larguero’ su Cadena Ser, ha spiegato che il giocatore, che non ha più trovato spazio di recente con la maglia dei ‘Blancos’, intende lasciare Madrid: “Al momento non abbiamo offerte, ma vuole provare una nuova avventura all’estero”. Confermate dunque le anticipazioni di Calciomercato.it su Isco , con la Juventus che a questo punto diventa la favorita per la corsa all’ex. L’ingaggio del talento spagnolo (tra i 6,5 e i 7 milioni) non spaventa, nel caso in cui si riesca ad effettuare qualche cessione pesante (su tutti) si potrebbe effettivamente andare all’assalto.