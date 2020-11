Calciomercato Inter, Eriksen pronto a partire | Scambio col Real Madrid

Inter e Real Madrid, prossimi avversari in Champions League, starebbero lavorando per uno scambio fra Eriksen e Isco

Si dice che il tempo guarisca le ferite e limi gli attriti e le divergenze. Ad un anno di distanza dal suo arrivo, però, le problematiche legate all’inserimento di Christian Eriksen nel composto tattico di Antonio Conte si sono acuite sempre di più. Fra il trequartista danese ed il tecnico salentino si è creata una spaccatura di pensiero che, sul campo, si è tradotta in un esilio tattico dell’ex Tottenham. Dopo aver avuto il pieno appoggio della società, ora anche l’Inter sembra essersi convinta che l’unica strada percorribile è quella dell’addio. Dalla Germania, poi, rivelano che i nerazzurri starebbero dialogando con il Real Madrid per imbastire uno scambio che coinvolgerebbe proprio Eriksen.

Calciomercato Inter, affare col Real | Scambio fra Eriksen e Isco

La prossima avversaria dell’Inter in Champions League sarà il Real Madrid: una sfida utile per misurare lo stato di salute dei nerazzurri e comprenderne il livello raggiunto. Le due società, in attesa di scontrarsi sul campo da gioco, starebbero dialogando per un possibile affare di mercato. Secondo quanto riferito da ‘Sky Germania’, i colloqui fra Inter e Real si starebbero soffermando su uno scambio fra Eriksen ed Isco. Entrambi i giocatori sono fuori dal progetto dei rispettivi tecnici: Conte non si trova col danese, mentre Zidane sembra essersi stancato del rebus tattico legato allo spagnolo. La sfida di mercoledì, quindi, potrebbe essere l’occasione giusta per mettere in piedi lo

scambio.

Eriksen, peraltro, è sempre stato uno degli obiettivi delle ‘Merengues’ ed è forte della stima del tecnico francese. Allo stesso modo, Antonio Conte ha sempre guardato con grande ammirazione alle doti tecniche di Isco. Insomma, uno scambio che potrebbe accontentare tutti e risolvere all’Inter la questione relativa al danese una volta per tutte. I nerazzurri, però, potrebbero doversi guardare da una concorrente interna alla Serie A: la Juventus non molla Isco per gennaio.

