Calciomercato, il futuro di Allegri | “Ha già un accordo”

Emergono novità sul futuro di Max Allegri e la sua prossima panchina: l’ex tecnico della Juve avrebbe già un accordo con un top club

Massimiliano Allegri è ancora senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus nell’estate 2019, ma questo periodo sabbatico potrebbe durare ancora per poco. Il tecnico toscano vorrebbe rimettersi in gioco su una panchina importante e non è escluso che lo faccia a breve, con il futuro di Conte in bilico, così come di Tuchel al PSG.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di ‘Tele Radio Stereo‘ ha rilasciato il suo pensiero riguardo il futuro di Allegri: “Secondo me ha da tempo preso un impegno con il Paris Saint-Germain, probabilmente tiferà Lipsia stasera“. Un indizio che fa capire quale possa essere la prossima panchina dell’ex allenatore della Juve, anche perché Leonardo vorrebbe puntare su un altro allenatore al posto di Thomas Tuchel.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, flop Dybala | Condò parla chiaro: “Pirlo ha fatto una scelta”