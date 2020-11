Calciomercato, salta la panchina | Sfida Allegri-Mancini

La Germania potrebbe affidarsi a Tuchel in panchina al posto di Loew. Allegri e Mancini tra i candidati per guidare il PSG

Imbarcata storica ieri sera per la Germania nel match di Nations League contro la Spagna. Finisce così inevitabilmente in discussione il futuro di Joachim Loew, dal 2006 sulla panchina della Nazionale tedesca. Stando al quotidiano ‘TZ’, in caso di separazione con Loew la Federazione avrebbe intenzione di puntare su Tuchel e affidargli il timone della selezione teutonica.

PSG, Tuchel in Nazionale: Allegri e Mancini tra i candidati in panchina

Tuchel resta in bilico al Paris Saint-Germain, con il Dt Leonardo che vorrebbe puntare su un altro allenatore per la prossima stagione. Nella lista dei candidati del club vice-campione d’Europa figura da tempo Massimiliano Allegri, ancora senza squadra dopo l’addio alla Juventus nel maggio 2019. Nel lotto dei possibili sostituti figurano anche Pochettino e l’ex Thiago Motta, con Roberto Mancini che si sarebbe aggiunto nell’elenco di Leonardo negli ultimi giorni. L’attuale Ct dell’Italia è stato accostato anche a Juventus e Manchester in caso di rottura con la Nazionale azzurra. Potrebbe quindi anche profilarsi una sfida tutta italiana per la panchina del PSG la prossima estate.

