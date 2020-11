Roberto Mancini sta facendo benissimo sulla panchina dell’Italia e inizia a far gola a diversi club. La Nazionale vorrebbe blindarlo

“Vorremmo allungare nel tempo e dare ancora più stabilità alla progettualità tecnica di Roberto. Fino a quando? 2024, 2026, oltre… Noi siamo pronti”. Parole del presidente Gravina che come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ proverà a blindare con un rinnovo contrattuale il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha infatti fatto benissimo fin qui sulla panchina azzurra portando una vera e propria svolta di gioco e risultati, finalizzati al prossimo Europeo sul quale l’intero ambiente punta molto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Un allenatore che in breve tempo riesca anche a raccogliere risultati diventa inevitabilmente molto ambito anche tra i club pronte a proposte interessanti come già accaduto nel recente passato. Inevitabili quindi i paragoni tra i 2,5 milioni più bonus percepiti da Mancini e i 12 di Conte o i 15 di Ancelotti. La Nazionale non può certo competere con le società ma spera di spalmare su più un anni un eventuale rinnovo oltre il 2022 del ct che però dopo il Mondiale potrebbe anche decidere di completare il ciclo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Italia, niente Bosnia per Mancini: in panchina ancora Evani

Italia, Mancini sorride: testa di serie al sorteggio Mondiale