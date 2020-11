Italia, niente Bosnia per Mancini: in panchina ancora Evani

Roberto Mancini non sarà in panchina neanche contro la Bosnia: l’Italia sarà guidata per la terza volta da Evani

Contro la Bosnia l’Italia deve chiudere al meglio il girone di Nations League in modo da blindare il primo posto e conqusitare il pass per la final fout che, con gli azzurri presenti, si disputerebbe a Torino e Milano. Una sfida che la Nazionale dovrà affrontare ancora una volta senza Roberto Mancini. Continua quindi l’indisponibilità del commissario tecnico costretto a dare forfait già contro Estonia e Polonia per il Covid. L’allenatore jesino non è ancora guarito ed allora nell’ultimo impegno dell’anno in panchina andrà ancora una volta Alberico Evani, il vice di Mancini.

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini sorride: testa di serie al sorteggio Mondiale

Per ottenere il primo posto agli azzurri potrebbe bastare anche un pareggio (in caso di non vittoria dell’Olanda contro la Polonia) o anche una sconfitta se l’altra sfida del girone dovesse finire senza vincitori.