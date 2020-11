Italia, Mancini sorride: testa di serie al sorteggio Mondiale

Grazie al passo falso della Svizzera, fermata dalla Spagna, l’Italia sarà testa di serie ai prossimi sorteggi per i Mondiali

La Spagna fa un regalo all’Italia. Le Furie Rosse hanno fermato sul pari la Svizzera e la Nazionale di Roberto Mancini esulta in vista del sorteggio di Zurigo, in programma il prossimo 7 dicembre, che darà vita ai gruppi di qualificazione per i Mondiali in Qatar 2022.

L’Italia da stasera – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – è certa di essere una delle 10 teste di serie. Il passo falso della Svizzera porta gli azzurri a raggiungere Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna e Croazia.

Ricordiamo che la formula prevede l’accesso ai Mondiali di sole 13 nazionali europee su 32. Le 13 qualificate saranno le 10 vincenti dei 10 gruppi più altri posti assegnati con un doppio playoff tra le 10 “seconde” e le 2 migliori della Nations League in svolgimento (che non siano già qualificate con i 10 gruppi).

