Nations League, Francia alle Final Four. Stop Spagna

La Francia è la prima qualificata alla fase finale della Nations League. Niente da fare per il Portogallo di Ronaldo. Nel Gruppo 4 una tra tra Spagna e Germania

La Francia è la prima nazionale qualificata alla fase finale di Nations League. Pogba e compagni si sono imposti in Portogallo grazie ad una rete di uno strepitoso Kante. La squadra di Deschamps, con una giornata di anticipo, ha dunque la matematica certezza di chiudere al primo posto posto del Gruppo 3.

La Francia, a 13 punti, in caso di sconfitta in Svezia, può essere raggiunta dal Portogallo, condannato però dagli scontri diretti. All’andata, infatti la sfida tra Ronaldo e Griezmann si era chiusa in parità.

Gruppo 3

Portogallo-Francia 0-1

Svezia-Croazia 2-1

Classifica: Francia 13, Portogallo 10, Croazia e Svezia 3

Nations League, sfida Spagna-Germania

Nel Gruppo 4 tutto ancora da giocare grazie al pari della Spagna in Svizzera. La Roja, sotto per la rete dell’atalantino Freuler, la pareggia ad un minuto dal termine con Moreno ma il protagonista del match è Ramos, con due rigori sbagliati. Dello stop ne approfitta la Germania, che battendo in casa l’Ucraina per 3-1, si prende la testa della classifica e fa fuori dai giochi gli uomini di Shevchenko. L’accesso alle Finale Four si deciderà tutto nella sfida tra Spagna e Germania in programma il prossimo 17 novembre.

Gruppo 4

Germania-Ucraina 3-1

Svizzera-Spagna 1-1

Classifica: Germania 9, Spagna 8, Ucraina 6, Svizzera 3

