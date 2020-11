Armando Izzo è in cerca di una nuova squadra. Il centrale, specialista della difesa a tre, potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Scambio con Nainggolan ma non è l’unica ipotesi

Inizio di stagione da dimenticare per Armando Izzo. Il difensore napoletano sembrava destinato a lasciare il Torino ma le alte richieste di Urbano Cairo e le difficoltà, dovute alla crisi economica per via del coronavirus, delle società interessate, non hanno permesso un cambio di maglia. Il centrale classe 1992 ha giocato solo una partita, poi un infortunio lo ha costrutto a saltare le restanti gare.

Con Giampaolo in panchina, adesso, trovare spazio per uno specialista della difesa a tre come l’ex Genoa sarà davvero complicato. A gennaio, dunque, si riapriranno le porte del calciomercato. Izzo può certamente fare comodo a tutte quelle squadre che non si affidano ad una linea a quattro. In estate si è parlato tanto di Inter: l’idea nerazzurra potrebbe certamente tornare di moda.

Inter, scambio Nainggolan-Izzo

Accontentare le richieste di Cairo che vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro sembra alquanto complicato: l’inserimento di una contropartita tecnica come Radja Nainggolan potrebbe far decollare l’affare.

Izzo può tornare anche in orbita Roma, altra squadra che si affida alla difesa a tre. I giallorossi sono coperti con Mancini, Kumbulla, Smalling e Ibanez e un nuovo acquisto dipenderebbe molto dall’addio di almeno uno tra Juan Jesus e Fazio. Poi ci sarebbe da fare i conti – come detto – con la richiesta del Torino, che ad oggi non sembra intenzionato a fare sconti.

